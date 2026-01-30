Ай-хай, «Салават»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в 2025 году прошел несколько этапов. Начался год с триумфального по меркам последних лет завершения регулярного сезона и бронзового похода в плей-офф. Потом клуб столкнулся с перетряской, лишь косвенно связанной со спортивными факторами, — с ведущими игроками пришлось расстаться, их сменили молодые воспитанники. Перестройка заняла несколько месяцев: старт нового сезона обернулся провалом, однако к концу осени уфимцы оттолкнулись от дна, найдя неожиданные козыри. Что сопутствовало одному из самых

ярких и одновременно самых сложных годов для «Салавата Юлаева» —

в материале «G-Итоги года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Дин Стюарт

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Выступление уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» в прошлом сезоне можно назвать весьма успешным. Подопечные Виктора Козлова по итогам регулярного первенства заняли второе место в Восточной конференции и третье место в общем зачете Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустив вперед лишь челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив» — будущих финалистов Кубка Гагарина. В последний раз «Салават Юлаев» входил в тройку лучших команд регулярки в 2011 году, в год похода за Кубком.

К командным достижениям прибавились личные — канадский форвард «юлаевцев» Джошуа Ливо с 80 очками стал лучшим бомбардиром первенства, по этому показателю он достиг результата предыдущих уфимских нападающих, установленного Александром Радуловым в том же самом 2011 году. Более того, 49 заброшенных шайб позволили Ливо установить новый снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. Лига признала его самым ценным хоккеистом сезона.

Да и плей-офф выдался для уфимцев самым удачным за последние шесть лет — в сезоне 2019/2020 Кубок Гагарина не разыгрывался из-за пандемии, в первенствах 2020/2021 и 2021/2022 команда добиралась до четвертьфинала, затем два года подряд вылетала в первом раунде.

И наконец — тяжелый, «валидольный» плей-офф-2025. Сначала «качели» с новосибирской «Сибирью» (две победы с общим счетом 15:2 на старте серии, два поражения в гостях, как итог — семиматчевая серия), затем — спасение на грани вылета в 1/4 финала со «Спартаком» (серия тоже закончилась в семи играх). К полуфиналу «Салават Юлаев» откровенно устал и «попал под поезд». Можно сказать, в буквальном смысле — лидер регулярки «Локомотив» в первых двух кубковых раундах «смял» «Торпедо» и «Авангард», а после безоговорочной победы над уфимцами (со счетом 4:1) не оставил шансов второму клубу лиги «Трактору» — те же 4:1, первый Кубок Гагарина в Ярославле.

С такими результатами неудивительно, что сам глава Башкирии Радий Хабиров предложил Виктору Козлову остаться наставником команды. В мае главный тренер и ХК «Салават Юлаев» продлили контракт до конца весны 2027 года.

Впрочем, несмотря на впечатляющее выступление, уже перед окончанием сезона в уфимском воздухе витало напряжение: что будет с клубом дальше? Поводом для волнения служили слухи о финансовых проблемах «Салавата Юлаева»: сначала клуб заложил имущество в республиканском Регфонде, потом с иском о взыскании 163,7 млн руб. в суд обратилась фирма «Иремель-инвест», еще более 100 млн руб. хотел взыскать благотворительный фонд «Урал».

В межсезонье реагировать на вопросы об экономическом состоянии главной спортивной команды пришлось министру спорта Башкирии Руслану Хабибову. Отвечая на вопрос журналистов о возможном сокращении поддержки со стороны Фонда социальных целевых программ в виде добровольных пожертвований, вице-премьер заявлял: «Главой республики принято решение, что клуб надо поддержать. Частично он теперь будет финансироваться из бюджета. В каких объемах? — Смотрите закон о бюджете». В законе о бюджете нет сведений об объеме субсидий для некоммерческих организаций. По данным Rusprofile, с 2020-го по 2024 год сумма добровольных пожертвований в клуб сократилась с 1,89 млрд до 1,5 млрд руб. Что касается бюджета клуба, то министр сослался на коммерческую тайну.

В некоторой мере опасения экспертов и болельщиков оправдались. Летом команду покинул ряд значимых игроков: защитник Михаил Науменков отправился в нижегородское «Торпедо», лидер атаки Джошуа Ливо ушел в «Трактор», Шелдон Ремпал решил снова попробовать себя в НХЛ, Скотт Уилсон примкнул к «Сибири», а Нэйтан Тодд — к «Спартаку». Из обоймы ведущих игроков остался лишь Александр Хмелевский, но и он на старте чемпионата 2025/2026 затребовал обмен и оказался в стане заклятого соперника — казанского «Ак Барса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

К новому сезону «Салават Юлаев» подошел с прежним главным тренером Виктором Козловым и 39-летним капитаном Григорием Паниным. Они вместе с другими опытными игроками — такими как Алексей Василевский, Петр Хохряков и перешедший из «Адмирала» Джек Родуолд — повели вперед молодую поросль: Данилу Алалыкина, Александра Комарова, Ярослава Цулыгина, Артура Фаизова и Александра Жаровского.

Впрочем, начало чемпионата не задалось. Спустя полтора месяца после первого матча команда занимала последнее место в Восточной конференции. К тому моменту «Салават Юлаев» одержал лишь четыре победы в 16 встречах — это худший старт сезона для уфимцев в истории КХЛ. Тем не менее о каких-то радикальных шагах вроде смены тренерского штаба речи не шло — болельщики и руководство клуба продолжали доверять Виктор Козлову: и те, и другие понимали, что для решения серьезных задач требуется либо укрепление состава, либо время, пока молодые игроки освоятся во взрослом хоккее.

Поддержка уфимской публики выразилась в посещаемости: лишь на один из восьми домашних матчей, сыгранных на «Уфа-Арене» до конца октября, пришло меньше 7 тыс. зрителей. Средняя посещаемость игр составляла около 7,9 тыс. болельщиков. Самым посещаемым матчем «Салавата Юлаева» при родных трибунах стала игра с владивостокским «Адмиралом» 29 октября, на которую пришли более 8,5 тыс. зрителей. К тому времени у башкирской команды было лишь шесть побед в 18 матчах.

Изменения в составе все же происходили. Сначала Семен Вязовой окончательно вытеснил Александра Самонова с ворот, вскоре последний перешел в ЦСКА. Выяснилось, что летнее расставание с лидерами разгрузило «платежку», что позволило вернуть в команду Шелдона Ремпала, чей вояж в Washington Capitals остался недосказанным. Кроме того, подоспела финансовая поддержка от правительства Башкирии, которая позволила приобрести форварда столичного «Динамо» Девина Броссо. Также полноценный контракт с клубом подписал Александр Хохлачев.

Череда травм, нестабильная игра, несыгранность мешали «юлаевцам», но к новому году ситуация стабилизировалась. Разок уфимцы обыграли казанский «Ак Барс»(4:1), удавалось набирать очки с такими грандами, как СКА (2:1), «Локомотив» (3:4 в овертайме), ЦСКА (3:2 по буллитам). Клуб наконец-то добрался до зоны плей-офф.

Главным открытием первой половины регулярного чемпионата стала игра 18-летнего нападающего Александра Жаровского. До того, как оказаться в системе «Салавата Юлаева», воспитанник школ ЦСКА и подольского «Витязя» выступал за юношескую команду «Хорс» в Национальной молодежной хоккейной лиги — втором эшелоне молодежного хоккея России. По словам гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, там и заприметили дарование уфимские скауты, вышедшие на него летом 2024 года. В Молодежной хоккейной лиге форвард «Толпара» в 47 играх заработал 51 (24+27) очко, чем заслужил вызов в команду мастеров. В прошлой регулярке Виктор Козлов его не задействовал, зато место в составе нашлось на кубковых играх: в плей-офф он провел семь игр (около шести минут за матч), заработал одно очко.

Летом 2025 года на Жаровского «положил глаз» Montreal Canadiens — команда выбрала его во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Таким образом, в случае переезда форварда за океан, канадский клуб получит эксклюзивное право на контракт с ним.

В нынешней генерации «Салавата Юлаева» Жаровский — один из лидеров нападения, регулярно играющий в спецбригадах. К Новому году в его активе было 29 очков в 33 играх, в списке бомбардиров команды он делит первое место с канадцем Джеком Родуолдом.

Выступление молодого крайнего нападающего оценила и лига, которая трижды включала его в число лучших новичков игровой недели. Кроме того, Александр Жаровский примет участие в Матче звезд КХЛ — такой выбор сделали представители СМИ, освещающие чемпионат.

Вместе с Жаровским на Матч звезд в Екатеринбург поедет и Семен Вязовой. У 22-летнего вратаря всего одна игра «на ноль» в нынешнем сезоне, зато он входит в тройку лучших вратарей КХЛ по проценту отраженных бросков (93%).

На результативности команды сказалась игра Шелдона Ремпала. Несмотря на отсутствие в большей части первой половины регулярки, канадец добрался до третьего места в списке бомбардиров клуба.

Укрепление клуба продолжалось: сначала на пробный контракт пришел 31-летний форвард Владимир Бутузов, спустя три года в Уфу вернулся канадец Джошуа Хе-Сонг. Первый вояж в Башкирию у хоккеиста, имевшего опыт выступлений за New-York Islanders, не удался — сыграв всего в пяти матчах в сезоне 2022/2023, Хе-Сонг получил травму и вернулся в Северную Америку, чтобы играть в третьем эшелоне заокеанского сезона. В новый приезд канадец еще не играл.

В новогодние каникулы «Салават Юлаев» объявил о подписании одного из самых звездных игроков КХЛ — представителя плеяды лучших молодых хоккеистов России начала 2010-х, обладателя Кубка Стэнли в составе Washington Capitals Евгения Кузнецова. Воспитанник «Трактора» с 2014-го по 2024 год играл в НХЛ. Карьеру на родине Кузнецов попробовал возобновить, играя за СКА. Но ни там, ни в магнитогорском «Металлурге» у двукратного чемпиона мира не задалось. В начале января южноуральцы выставили форварда на драфт отказов, от предложения «Салавата Юлаева» он не отказался.

Усиление состава и стабилизация игры позволили «Салавату» к концу года закрепиться в восьмерке. Кроме того, опытные игроки должны помочь команде обрести уверенность в играх на вылет. Тем не менее плотность турнирной таблицы на Востоке КХЛ предполагает упорную борьбу за места в заветной восьмерке в последнюю четверть регулярного первенства.

Идэль Гумеров