Пензенский губернатор поднялся на 18 позиций в медиарейтинге глав регионов РФ

В медиарейтинге глав субъектов РФ за 2025 год, составленным «Медиалогией», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко расположился на 35 месте, поднявшись сразу 18 позиций. Рейтинг основывался на частоте упоминаний чиновников в СМИ. Господина Мельниченко упоминали 107,9 тыс. раз.

Среди лидеров рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Курской области Александр Хинштейн, который вырос на 36 позиций. В аутсайдерах остались Владислав Ховалыг (Тыва), Бату Хасиков (Калмыкия) и Владислав Кузнецов (Чукотский АО).

В ПФО Олег Мельниченко занял шестое место, ранее он был на девятом. На первом месте расположился Рустам Минниханов (Татарстан), на втором — Вячеслав Федорищев (Самарская область), на третьем — Радий Хабиров (Башкортостан).

Нина Шевченко