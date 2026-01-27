В Волгограде на базе технического колледжа появится студенческий кампус «Металлург»

В Волгограде планируют создать студенческий кампус «Металлург» на базе Волгоградского технического колледжа. Проект включает благоустройство территории, капремонт учебного корпуса, общежития и стадиона. В 2028 году начнется строительство купольного амфитеатра, физкультурно-оздоровительного комплекса и студенческого кафе. Работы по модернизации и ремонту зданий стартуют в текущем году, сообщили в администрации региона.

Фото: Администрация Волгоградской области В 2028 году на базе ВТК появится студенческий кампус "Металлург"

Фото: Администрация Волгоградской области

«Мы должны заложить основу для дальнейшего развития — территория огромная, к ней нужно подойти рачительно, продумать, чем ее наполнить. Колледж великолепный, а будет еще лучше. Педагогический состав подготовлен, выстроено взаимодействие с работодателями из реального сектора экономики», — сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Колледж является опорным образовательным учреждением региона, готовящим специалистов для металлургии, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и информационных технологий. Его основными партнерами выступают АО «Корпорация «Красный октябрь», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», ООО «Мостдорсервис», Концессии теплоснабжения, АО Завод «Метеор», ОАО «Сады Придонья» и другие.

С 2019 года в колледже ведется модернизация: созданы учебно-производственные мастерские в рамках нацпроекта «Образование», образовательно-производственный кластер «Транспорт и дорожное хозяйство» по федеральному проекту «Профессионалитет», а также центр подготовки по беспилотным авиационным системам.

Марина Окорокова