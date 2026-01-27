В Прикамье приступили к восстановлению «Метеоров»

В Пермском крае началось восстановление двух судов на подводных крыльях — «Метеор-231» и «Метеор-220». Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, работы ведутся на базе «Заозерской РЭБ-Флота». Специалисты снимают обшивку, демонтируют старые двигатели и движительно-рулевой комплекс, снимают напольное покрытие и обшивку внутри салона. Срок завершения восстановления судов — четвертый квартал 2026 года. К работе они приступят в навигации 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба министерства транспорта Прикамья

фото: пресс-служба министерства транспорта Прикамья



Затем частично обновят металл подводной части судна, будут заменены заклепки, тиаколовые ленты, установлены новые двигатели, отремонтированы крылья. В дальнейшем планируется обустройство туалетных комнат, каюты капитана и хозблока, установка систем кондиционирования и видеонаблюдения, а также замена радио- и навигационного оборудования. После всех работ суда смогут развивать скорость до 65 км/час.

Напомним, в июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Камский судоремонт» судов «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231». Затем компания передала их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Восстановление судна «Восход-50» ведется в Ленинградской области.