В Карсунском районе Ульяновской области при пожаре в жилом доме погибла женщина
В селе Урено-Карлинском Карсунского района Ульяновской области при пожаре в жилом доме погибла женщина, сообщило во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как отмечает ведомство, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного с улицы Советской села Урено-Карлинского днем во вторник. К моменту прибытия первых пожарных расчетов жилой дом был уже весь объят пламенем. Как отмечают в ГУ МЧС, в ходе тушения огня и разбора конструкций было обнаружено тело женщины. Дознаватели МЧС и сотрудники следственного управления СКР устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели человека.