В Карсунском районе Ульяновской области при пожаре в жилом доме погибла женщина

В селе Урено-Карлинском Карсунского района Ульяновской области при пожаре в жилом доме погибла женщина, сообщило во вторник ГУ МЧС по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного с улицы Советской села Урено-Карлинского днем во вторник. К моменту прибытия первых пожарных расчетов жилой дом был уже весь объят пламенем. Как отмечают в ГУ МЧС, в ходе тушения огня и разбора конструкций было обнаружено тело женщины. Дознаватели МЧС и сотрудники следственного управления СКР устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели человека.

Андрей Васильев, Ульяновск