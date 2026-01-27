В Ярославской области провалившегося под лед лося вернут в лес

В Ярославской области лося, провалившегося под лед в пруду, после осмотра специалистов вернут в естественную среду обитания. Об этом сообщили в областном министерстве природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте Фото: Елена Кузнецова, Вконтакте

Ранее депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова сообщила на своей странице «ВКонтакте», что жители поселка Октябрь Некоузского округа спасли лося, провалившегося в пруд. После происшествия животное осталось лежать недалеко от жилых домов, так как не могло встать, уточнила депутат.

Как сообщили в областном министерстве, в поселке работают специалисты ветеринарной службы и государственный охотинспектор.

«Состояние животного стабильное, но оставлять его в поселке нельзя, так как непривычная для него среда ведет к чрезмерной нагрузке на его нервную систему, а постоянный контакт с людьми может вызвать у животного хронический стресс, который, в том числе, ослабляет иммунитет и не дает самовосстанавливаться»,— прокомментировали в профильном министерстве.

В ведомстве пояснили, что в регионе нет реабилитационных центров для лосей, а перевозка животного в другой регион может привести к его гибели, вызванной последствиями психофизиологического шока.

«После осмотра специалистом планируется вывоз лося в естественную среду обитания, где для него сделают специальный настил и будут наблюдать, оказывать ветеринарную помощь для восстановления и обеспечивать пищей, пока он не окрепнет»,— добавили в министерстве.

Также в министерстве призвали сообщать по номеру 112 о случаях, когда дикое животное нуждается в помощи, при этом не помогать ему самостоятельно.