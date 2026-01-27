Трамп надеется, что решение конфликта на Украине на подходе

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что решение российско-украинского конфликта «на подходе». Он подчеркнул, что хочет прекратить кровопролитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luis M. Alvarez / AP Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе»,— сказал он в интервью радиошоу Sid & Friends (цитата по «РИА Новости»).

На минувшей неделе в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние консультации с участием делегаций США, России и Украины. После переговоров Белый дом заявил, что Дональд Трамп «не теряет надежды на мирный процесс», а встреча в ОАЭ имела историческое значение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что рассчитывать на высокую результативность встреч было бы ошибочно.

Лусине Баласян