Бывшего главу Терсинского муниципалитета обвиняют в присвоении денег

В Саратовской области после прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 160 УК РФ за присвоение денежных средств с использованием служебного положения. Под подозрение попал бывший глава и депутат Терсинского муниципального образования Вольского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в феврале, мае, декабре 2024 года и апреле 2025 года чиновник отсутствовал на рабочем месте, но при этом находился в Екатеринбурге, Сочи и Краснодаре. В указанные периоды он не был ни в отпуске, ни на больничном, ни в командировке.

Несмотря на отсутствие экс-главы на рабочем месте, в бухгалтерию администрации были представлены табели, указывающие на выполнение им должностных обязанностей. В этот период госслужащему начислили и выплатили более 33 тыс. руб.

Марина Окорокова