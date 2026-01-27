В Нижегородской области утвердили новую программу сотрудничества со странами ШОС

Правительство Нижегородской области утвердило новую комплексную программу по работе со странами ШОС на 2026-2028 годы. Она включает в себя более 80 мероприятий в разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до молодежной политики и цифровых коммуникаций.

Также в программе уделено внимание развитию межрегионального сотрудничества, организации бизнес-миссий, проведению совместных конференций, фестивалей и выставок.

По словам губернатора Глеба Никитина, за последние шесть лет товарооборот Нижегородской области со странами Шанхайской организации сотрудничества вырос в два раза и на начало 2026 года составляет 50% от всего внешнеторгового оборота региона.

«Прямые контакты на региональном уровне способствуют не только экономическому росту, но и укреплению наших образовательных и культурных связей. Ярким примером успешного обмена опытом и технологиями является ежегодное участие представителей IT-отрасли стран ШОС в конференции «ЦИПР»,— подчеркнул губернатор.

Сейчас Нижегородская область поддерживает прямые связи с 17 регионами-партнерами стран ШОС. Шесть из них находятся в Китае, шесть — в Узбекистане и пять — в Белоруссии. Регион поставляет в страны ШОС транспортные средства, электронику, химические продукты и фармацевтические препараты. В этих странах регион закупает сельскохозяйственную продукцию, различную технику и оборудование.

Андрей Репин