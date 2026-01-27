Кассация утвердила цену

Арбитражный суд Уральского округа отказал Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций в снижении почти в восемь раз стоимости участка в историческом центре Челябинска. Земля была выкуплена почти за 154 млн руб. у компании «Консультант» в 2022 году для строительства жилого комплекса «Пушкин». Но через два года ЮУ КЖСИ подала в суд, утверждая, что бывший собственник не уведомил о расположении участка в охранной зоне исторического памятника, из-за чего возведение жилого комплекса невозможно. Представители «Консультанта» настаивали, что на момент сделки информация о наличии этих ограничений отсутствовала.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» (ЮУ КЖСИ, принадлежит правительству Челябинской области) не смогло оспорить отказ в снижении цены земельного участка в центре Челябинска и взыскании 95 млн руб. с бывшего собственника — ООО «Консультант». Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил решения нижестоящих инстанций в силе. Резолютивная часть постановления опубликована в картотеке арбитражных дел.

Участок площадью 4,6 тыс. кв. м, ставший предметом спора, расположен на улице Пушкина в историческом центре Челябинска. Согласно материалам дела, 30 августа 2022 года ЮУ КЖСИ и ООО «Консультант» заключили договор купли-продажи этой земли. Цена сделки составила почти 154 млн руб. Вместе с участком корпорация получила проектную документацию на строительство жилого комплекса с разрешением на проведение работ.

В исковом заявлении представители ЮУ КЖСИ заявили, что бывший собственник нарушил «заверения и гарантии». Во время реализации проекта застройщик выяснил, что половина участка расположена в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы купцов Кашириных» на улице Труда, а также является территорией с особыми условиями использования. Представители корпорации утверждали, что отказались бы от сделки, если бы знали об этих обстоятельствах. Истец просил уменьшить стоимость земли на 133,4 млн руб. — до 20,4 млн руб., а также взыскать с компании «Консультант» неосновательное обогащение 95,2 млн руб. Это разница между суммой, уплаченной ЮУ КЖСИ по договору и новой ценой, на которой настаивала корпорация.

Согласно материалам дела, компания «Консультант» не признала иск и заявила, что впервые информация о наличии защитной зоны на земельном участке появилась в градостроительном плане в октябре 2023 года. Кроме того, комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области уведомлял собственника о возможности строительства жилого комплекса только при условии проведения археологических раскопок. Впоследствии разработанный проект прошел экспертизу и был утвержден с учетом указанных требований. Представители «Консультанта» также указывали, что в августе 2024 года правительство Челябинской области утвердило границы зон охраны памятника «Комплекс усадьбы купцов Кашириных», куда границы спорного участка на улице Пушкина не попадают. На тот момент ЮУ КЖСИ не приступила к строительству дома, хотя разрешение на проведение работ все еще действовало.

«Консультант» предлагал корпорации расторгнуть договор купли-продажи, но застройщик отказался.

ООО «Консультант» зарегистрировано в Челябинске в 2000 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителями являются депутат городской думы Челябинска Владимир Бодров, а также Алексей Репин и Константин Елизарьев. В 2024 году выручка компании составила 19,5 млн руб. (16 млн в 2023 году), чистая прибыль — 16,6 млн руб. после убытка 14,1 млн в предыдущем году.

30 мая 2025 года Арбитражный суд Челябинской области отказал ЮУ КЖСИ в удовлетворении исковых требований. 6 октября Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил это решение.

Суды согласились с доводами ответчика и посчитали, что оснований для снижения стоимости участка и взыскания неосновательного обогащения нет. Кроме того, согласно решению, ЮУ КЖСИ не смогла продлить разрешение на возведение ЖК, поскольку так и не начала работы на участке.

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций объявила о возведении жилого комплекса «Пушкин» в 2022 году. Первоначальный проект включал монолитный дом высотой до 18 этажей с детским садом и коммерческими помещениями. Спустя год застройщик заявил о корректировке плана строительства и сроках завершения работ: к концу 2025 года планировалось построить здание от семи до 14 этажей. Сегодня участок по-прежнему пустует.

Ольга Воробьева