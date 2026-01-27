Pinterest сократит 15% сотрудников из-за развития ИИ

Популярный мультимедийный интернет-сервис Pinterest уволит до 15% штата, что соответствует примерно 700 сотрудникам. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на заявление компании.

Pinterest объяснила урезание штата реструктуризацией бизнеса, в частности планами направить больше средств на развитие перспективных направлений, прежде всего искусственного интеллекта. Основным источником дохода компании является реклама. Ранее она уже сообщала, что расходы многих корпораций на рекламу сокращаются в условиях снижения маржи, повышения тарифов американскими властями и т. д.

После заявления о сокращении акции Pinterest подешевели почти на 4%. За последний год акции компании упали на 21%.

Яна Рождественская