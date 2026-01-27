Глава областного СК поручил возбудить дело по факту гибели ярославца в больнице
Руководитель СУ СК России по Ярославской области Александр Бессмельцев поручил подчиненным возбудить уголовное дело по факту гибели сына обратившейся на прием местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Фото: СУ СК России по Ярославской области
Женщина сообщила, что ее 44-летний сын погиб в одном из медицинских учреждений Ярославля летом 2025 года. По данному факту следователи проводили проверку.
«Обратившейся даны разъяснения правового характера, а подчиненным сотрудникам указания о возбуждении уголовного дела и проверки доводов следственным путем. Ход и результат расследования уголовного дела поставлен руководством регионального следственного управления на контроль»,— указывается в сообщении областного СУ СК.