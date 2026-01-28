В Черноземье 29 января ожидается небольшое потепление, до +2°C

В четверг, 29 января, жителей Черноземья ожидает потепление и осадки в виде снега с дождем. Температура будет варьироваться от –10°C до +2°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура на протяжении всего дня будет +2°C. Ветер южный и юго-восточный до 10 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от 0°C до +2°C, а порывы ветра до 9 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит +1°C, днем поднимется до +2°C, вечером вернется к показателю +1°C и ночью опустится до –4°C. Ветер до 10 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем будет +1°C, вечером опустится до 0°C, а ночью — до –3°C. Ветер с порывами до 11 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит –2°C, днем будет –4°C, вечером опустится до –8°C, а ночью — до –10°C. Ветер — до 11 м/с.

В Тамбове утром температура составит –2°C, днем поднимется до 0°C, вечером будет +1°C и ночью задержится на том же уровне. Ветер с порывами до 8 м/с.

Алина Морозова