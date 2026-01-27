ООО «Евроконт» построит новый корпус санатория «Сергиевские минеральные воды»

Новый шестиэтажный корпус санатория «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области построит ООО «Евроконт» с уставным капиталом 10 тыс. руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Организация выбрана как единственный поставщик при строительстве нового корпуса санатория в поселке Серноводск Сергиевского района общей площадью 8,18 тыс. кв. м. Общая стоимость договора составляет 837,4 млн руб. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евроконт» зарегистрировано с октябре 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Владельцем компании является Игорь Рыбушкин. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, однако возведением крупных объектов не занималась. Среднесписочная численность сотрудников фирмы составляет девять человек.

Андрей Сазонов