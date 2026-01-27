Нижегородские наркоторговцы 83% преступлений совершают с помощью IT-технологий

В 2025 году в Нижегородской области выявлено свыше 4 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По данным полиции, из них более 3,4 тыс. — тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто более 2,3 тыс. наркопреступлений.

В полиции уточнили, что 3,3 тыс. таких преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 13 — связаны с организацией и содержанием притонов, девять — с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

За год полицейские привлекли к уголовной ответственности за наркопреступления почти 900 человек. Из них 1,7% — несовершеннолетние. Из незаконного оборота изъяли более 700 кг наркотиков