Азербайджан поставил очередную партию гумпомощи Украине

Азербайджан отправил на Украину партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило государственное информагентство «Азертадж». Отправку груза по распоряжению президента Ильхама Алиева обеспечило Минэнерго республики.

В прошлый раз Азербайджан направлял гумпомощь на Украину 20 января. Туда были включены 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов общей стоимостью $1 млн.

Общая сумма направленной Киеву помощи со стороны Баку на данный момент достигает $45 млн.