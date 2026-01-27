Правительство Оренбуржья выделило средства на покупку здания в Оренбурге для госархива

Во вторник, 27 января, на заседании правительства Оренбургской области приняли решение выделить субсидию Объединенному государственному архиву Оренбургской области на приобретение здания в Оренбурге на ул. Беляевской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 2016 года здание, которое правительство собирается купить, находится в аренде у Объединенного архива. Площадь здания составляет 898 кв. м. Объем хранящихся документов составляет 339 497 единиц, большую часть составляют документы бывшего архива сельскохозяйственных организаций области.

В пресс-службе правительства региона отмечают, что сохранность этих документов является важным аспектом социальной защищенности граждан. Здание строилось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к архивным учреждениям, оно оснащено охранной сигнализацией.

«Приобретение здания — это результат планомерной кропотливой работы по сохранению архивных документов и улучшению условий их хранения… Приобретение здания позволит более эффективно использовать средства бюджета Оренбургской области, обеспечить гарантированную сохранность архивных документов, нормативные условия их хранения», — сообщили в правительстве Оренбуржья.

Руфия Кутляева