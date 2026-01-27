Саратовский губернатор попал в топ-20 рейтинга регионов по упоминаемости в СМИ

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин попал в топ-20 рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за 2025 год. Рейтинг составлен аналитиками «Медиалогии» и основан на частоте упоминаний чиновников в СМИ, использовании прямой речи и их роли в публикациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин занял 18-е место в медиарейтинге глав регионов РФ

Фото: t.me / busargin_r Роман Бусаргин занял 18-е место в медиарейтинге глав регионов РФ

Фото: t.me / busargin_r

Лидерами по итогам года стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Саратовский губернатор занял 18-е место в рейтинге, поднявшись на одну строчку.

В общем рейтинге, где участвовали 89 субъектов, он расположился на 19-й позиции, в 2024 году он был на 29-й. В списке глав Приволжского федерального округа господин Бусаргин занял четвертое место из 14, улучшив положение на две строчки.

Нина Шевченко