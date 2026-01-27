Boeing впервые с 2018 года завершил год с прибылью

Корпорация Boeing завершила 2025 год с чистой прибылью $2,24 млрд, следует из финансовой отчетности компании. До этого авиаконцерн в течение семи лет терпел убытки.

Поставки Boeing в минувшем году также оказались рекордными с 2018 года. Производитель передал клиентам 600 самолетов, что почти вдвое больше, чем в 2024 году. А выручка компании в итоге выросла с $66,5 млрд до $89,5 млрд, то есть примерно на треть.

Выручка в четвертом квартале выросла на 57%, с $15,2 млрд до $23,9 млрд, во многом за счет поставок клиентам 160 самолетов. Кроме того, квартальные результаты включают доход от продажи цифровых авиационных решений компании Thoma Bravo за $9,6 млрд.

Генеральный директор Келли Ортберг сообщила сотрудникам, что компания восстанавливается после затяжного кризиса и смотрит с оптимизмом на 2026 год.

Кирилл Сарханянц