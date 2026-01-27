В Татарстане отправили в Китай первую в 2026 году партию рапсового масла

В Татарстане экспортировали первую в 2026 году партию нерафинированного рапсового масла в Китай. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Перед отправкой в лаборатории исследовали 181,6 тонны продукции. По словам руководителя органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Светланы Беловой, образцы продукции прошли около 100 лабораторных исследований, результаты которых подтвердили соответствие требованиям Китая.

В ведомстве отметили, что по итогам 2025 года из республики было экспортировано 12,9 тыс. тонн растительных масел, 99% которых поставлено в КНР.

Основную долю экспорта (11,4 тыс. тонн) в 2025 году заняло рапсовое масло. Экспорт льняного масла составил 1,08 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает показатель 2024 года, а объем поставок подсолнечного масла достиг 0,4 тыс. тонн.

