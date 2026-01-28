Карта банка «Центр-инвест» вошла в ТОП-5 лучших дебетовых продуктов России

Продвинутая карта банка «Центр-инвест» вошла число лидеров рейтинга лучших дебетовых карт банков России с начислением максимальных процентов по версии информационного портала «Выберу.ру».

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали такие критерии, как порядок начисления процентов, размер дохода вкладчика, величину кешбэка на все покупки в программах лояльности банков и у партнёров, доходность карты, а также значимость кредитной организации на финансовом рынке страны.

Продвинутая карта банка «Центр-инвест» с бесплатным обслуживанием предлагает клиентам выгодные условия для управления финансами. На остаток свыше 100 рублей ежемесячно начисляется 10% при зачислении заработной платы, пенсии или социальных пособий на карту или оплате товаров на сумму от 5000 рублей в месяц, в остальных случаях 6%. Программы лояльности банка и партнеров дают возможность получить кешбэк в рублях — до 30% за покупки по карте и 1% за остальные покупки.

Банк «Центр-инвест» всегда стремится предложить лучшие решения для клиентов и партнеров. Оформить продвинутую карту можно на сайте банка или в любом офисе «Центр-инвест».

ПАО КБ «Центр-инвест»