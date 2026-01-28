Предъявите за билеты

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» (БППК, входит в РЖД) о взыскании 363,2 млн руб. с министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Как было установлено в суде, минтранс не погасил БППК выпадающие доходы за перевозку пассажиров по регулируемым тарифам в электричках в апреле – июле прошлого года. Ответчик ссылался на дефицит бюджетного финансирования, но суд посчитал, что это не освобождает министерство от обязанности погасить долг перед перевозчиком. Юристы полагают, что отменить решение суда в апелляции — маловероятно.



За перевозку пассажиров в электричках власти республики должны компенсировать более 363 млн рублей

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии должно выплатить Башкортостанской пригородной пассажирской компании 363,2 млн руб. В эту сумму истец и арбитражный суд республики оценили задолженность республиканских властей за перевозку пассажиров в электричках в 2025 году.

Как следует из решения суда, в ноябре 2020 года БППК и региональный минтранс заключили договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Срок договора — с 1 января 2021-го по 31 декабря 2033 года.

По условиям контракта, министерство обязалось компенсировать перевозчику недополученные доходы, «возникающие в результате государственного регулирования тарифа на перевозку пассажиров», в виде выплаты субсидии при условии, что БППК гарантирует «установленный объем вагоно-километровой работы пригородных поездов».

Экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в электричках в 2025 году, установленный госкомитетом по тарифам республики в декабре 2024 года, составил 7,46 руб. за км. При этом выпадающие доходы БППК были оценены в 1,4 млрд руб.

В 2026 году тариф установлен в размере 8,29 руб. за км. Выпадающие доходы БППК в постановлении республиканского госкомитета по тарифам не указаны.

В феврале 2025 года правительство Башкирии приняло решение о порядке предоставления субсидий ж/д-перевозчикам, на основании которого БППК подала заявку на выплату 1,35 млрд руб. Два месяца спустя минстранс Башкирии и истец заключили соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов. За перевозку пассажиров с января по конец марта того же года министерство обязалось выплатить БППК 304,5 млн руб.

В иске в суд, пригородная пассажирская компания рассчитала недополученный доход от перевозки пассажиров с апреля по август прошлого года. Так, за апрель минтранс должен был выплатить 97,4 млн руб., май — 81,6 млн руб., июнь — 105,5 млн руб., а июль — 78,6 млн руб.

На неоднократные обращения компании, отмечено в материалах дела, минтранс так и не погасил задолженность. При этом в сентябре ответчик сообщил, что попросил минфин республики выделить дополнительно 1 млрд руб. на выплату субсидии, но дальше этого ситуация не сдвинулась.

Минтранс в суде пояснил, что задолженность не была погашена «в связи с отсутствием бюджетного финансирования», а со своей стороны министерство добросовестно пыталось найти деньги, обращаясь в «уполномоченные органы».

Арбитражный суд признал, что БППК выполнила и продолжает выполнять свою часть соглашения, а минтранс Башкирии «без замечаний» принимает работы. Довод ответчика о дефиците бюджета и отсутствии лимитов бюджетных обязательств «не основан на действующем законодательстве», указано в решении. Республиканские власти, устанавливая тариф на перевозку пассажиров, обязаны компенсировать БППК выпадающие доходы, пояснил суд.

Оперативно получить комментарий минтранса республики вчера не удалось.

В прошлом году БППК, как следует из картотеки дел арбитражного суда, подала семь исков о взыскании задолженности за перевозку пассажиров по регулируемым тарифам. В шести случаях ответчиком является минтранс Ульяновской области, а общая сумма исков к нему составляет 216,5 млн руб.

Адвокат адвокатского бюро «Акцепт» Александр Евтеев отмечает, что решение суда выглядит обоснованным. «Оно базируется на фундаментальном принципе бюджетного и гражданского законодательства, согласно которому расходные обязательства субъекта должны исполняться за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита регионального бюджета. Поэтому суд справедливо отклонил главный аргумент ответчика об отсутствии бюджетного финансирования как основание для неисполнения обязательств перед перевозчиком,— полагает господин Евтеев. — Касаемо шансов оспаривания в апелляции, то исходя из лаконичности и последовательности решения, а главное его сложнооспоримой аргументации, можно сделать прогноз, что вероятность удовлетворения жалобы близка к нулю».

С ним согласен адвокат Forward Legal Сергей Кокорев. Он отметил, что подобные споры возникают в разных регионах страны и суды, как правило, встают на сторону перевозчиков. Шансы на отмену решения в апелляции, по мнению эксперта, невелики. Дефицит бюджета не является основанием для отказа в иске о взыскании долга за фактически оказанные услуги, подчеркнул Сергей Кокорев.

Булат Баширов