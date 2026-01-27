Архитектура на вкус: гастрономический фестиваль Maison Dellos

Рестораны Maison Dellos совместно с командой проекта «Глазами инженера» представили гастрономические сеты, вдохновленные архитектурными стилями — от барокко и ар-деко до авангарда и модерна. До 13 февраля в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Шануар», «Казбек», «Бочка» и «Шинок» гости смогут попробовать тематические сеты по цене 3950 руб. В рамках фестиваля Set-o-Mania также запланированы лекции от гидов проекта «Глазами инженера», посвященные мировой архитектуре.

Ресторан «Казбек», сет Корбюзье Ресторан «Кафе Пушкинъ», сет Здание ресторана «Прага» Ресторан «Турандот», сет Растрелли Ресторан «Казбек», сет Мельников Ресторан «Матрешка», сет Шухов

В каждом ресторане гостей ждет особая атмосфера. Так, в «Кафе Пушкинъ» подают сеты, вдохновленные зданиями ресторанов «Эрмитаж» и «Прага». В ресторане «Турандот» сеты навеяны традициями барокко и отражают стиль архитектуры Франческо Борромини и Франческо Растрелли. В «Матрешке» гости смогут открыть для себя архитектурные шедевры Гюстава Эйфеля и Владимира Шухова через два сета — парижский и московский. Знаменитые башни Эйфеля и Шухова стали символами эпохи, изменившими облик обеих столиц. К каждому сету прилагается комплимент — шот водки Beluga или коктейль Beluga Sour. Традиционно самые активные участники фестиваля получают подарки: гости, попробовавшие сеты во всех ресторанах, автоматически участвуют в финальном розыгрыше призов от Maison Dellos и партнеров. В числе призов: четыре ночи на двоих в отеле Bawe Island на Занзибаре с питанием Full Board, четыре ночи в отеле Finolhu, a Seaside Collection Resort на Мальдивах с питанием All Inclusive.

Нина Никифорова