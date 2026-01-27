Архитектура на вкус: гастрономический фестиваль Maison Dellos
Рестораны Maison Dellos совместно с командой проекта «Глазами инженера» представили гастрономические сеты, вдохновленные архитектурными стилями — от барокко и ар-деко до авангарда и модерна. До 13 февраля в ресторанах «Кафе Пушкинъ», «Турандот», «Матрешка», «Шануар», «Казбек», «Бочка» и «Шинок» гости смогут попробовать тематические сеты по цене 3950 руб. В рамках фестиваля Set-o-Mania также запланированы лекции от гидов проекта «Глазами инженера», посвященные мировой архитектуре.
В каждом ресторане гостей ждет особая атмосфера. Так, в «Кафе Пушкинъ» подают сеты, вдохновленные зданиями ресторанов «Эрмитаж» и «Прага». В ресторане «Турандот» сеты навеяны традициями барокко и отражают стиль архитектуры Франческо Борромини и Франческо Растрелли. В «Матрешке» гости смогут открыть для себя архитектурные шедевры Гюстава Эйфеля и Владимира Шухова через два сета — парижский и московский. Знаменитые башни Эйфеля и Шухова стали символами эпохи, изменившими облик обеих столиц. К каждому сету прилагается комплимент — шот водки Beluga или коктейль Beluga Sour. Традиционно самые активные участники фестиваля получают подарки: гости, попробовавшие сеты во всех ресторанах, автоматически участвуют в финальном розыгрыше призов от Maison Dellos и партнеров. В числе призов: четыре ночи на двоих в отеле Bawe Island на Занзибаре с питанием Full Board, четыре ночи в отеле Finolhu, a Seaside Collection Resort на Мальдивах с питанием All Inclusive.