Дети-иностранцы попали под новый учет

Полиция, Минпросвещения, региональные власти, школы и колледжи начнут обмениваться данными о тестировании детей мигрантов по русскому языку, их отчислении из учебных заведений, а также о постановке несовершеннолетних на миграционный учет. 28 января вступил в силу соответствующий федеральный закон. Разработанные по поручению президента поправки, как поясняли в МВД, понадобились властям, с одной стороны, для усиления контроля за мигрантами, с другой — для улучшения процесса «социализации и интеграции» в российское общество детей иностранцев.

28 января вступает в силу закон, обязывающий полицию, Минпросвещения и региональные власти обмениваться данными о несовершеннолетних иностранцах. Органы миграционного учета обязаны сообщать региональным и муниципальным образовательным ведомствам (министерствам или департаментам) сведения о регистрации детей мигрантов и постановке их на учет по месту пребывания, а также о снятии их с учета и прекращении регистрации.

Полиция, в свою очередь, будет получать данные о тестировании детей мигрантов на знание русского языка (введено в качестве обязательного с 1 апреля 2025 года), а также информацию о приеме несовершеннолетних в школы, колледжи и их отчислении из учебных заведений.

Подготовленный по поручению президента законопроект об обмене данными был разработан МВД и внесен в Госдуму в апреле 2025 года. В июне 2025 года, во время рассмотрения документа в первом чтении, замминистра внутренних дел Игорь Зубов пояснял, что поправки нужны для «социализации и интеграции» в российское общество детей иностранцев. Он также объяснял, что данные системы образования и МВД «не состыкуются» между собой, в результате количество несовершеннолетних приезжих в стране не совпадает с числом таких учащихся в школах и колледжах. Поправки, пояснял господин Зубов, помогут найти детей, которых родители-иностранцы привезли в страну, но не отправили учиться.

Тогда же заместитель министра представлял данные, согласно которым по состоянию на июнь 2025 года в России находилось более 638 тыс. детей, чьи родители являются иностранными гражданами (число тех из них, кто не обучается в школах, он не называл). Накануне вступления закона в силу МВД сообщило, что в 2025 году число несовершеннолетних иностранцев, находящихся на территории РФ, за год сократилось почти на 25%.

«Один только обмен данными адаптации не поможет,— считает адвокат Каро Жамокчян.— Интеграция требует языковой помощи, работы с семьями, социальных и образовательных программ. Без этих инструментов новый механизм рискует остаться формальной мерой, которая усилит контроль, но не решит проблему включения детей мигрантов в общество».

Эксперт опасается, что внедрение нового вида контроля может даже привести к «стигматизации» детей на основе их миграционного статуса, так как наличие иностранного происхождения вызывает повышенное внимание со стороны правоохранителей.

В Минпросвещения, комментируя новый закон, ранее заявляли, что с детьми-иностранцами, которые по разным причинам не учатся в школах, будет проводиться «индивидуальная работа».

«В отношении иностранцев, допустивших грубое нарушение обязанности по обеспечению законности пребывания (проживания) детей и возможности получения ими основного общего образования, может быть принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ»,— заявила 27 января официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя вступление в силу поправок. Она также отметила, что собираемые по новой системе данные будут попадать в цифровые профили иностранцев.

Такие профили президент Владимир Путин поручил создать в июле 2025 года. Пилотный проект по сбору цифровых фотографий и отпечатков пальцев стартовал в июне 2025 года в аэропортах. В декабре 2025 года был опубликован проект постановления, определяющий содержание профилей, включая паспортные данные, срок пребывания и информацию о совершенных правонарушениях.

Полина Мотызлевская