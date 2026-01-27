Работа котельных на 8 станциях Северной железной дороги переведена на электричество и газ в 2025 году

Работа 10 котельных на 8 станциях Северной железной дороги переведена в 2025 году на экологически чистые системы отопления электричеством и газом. Переход осуществлен в рамках стратегии РЖД по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Фото: Пресс-служба СЖД

На электроотоплении вместо угля стали работать котельные ряда железнодорожных объектов на станциях Вездино, Уса, Сейда, Охотпост в Республике Коми, Тихменево в Ярославской области, Пищалкино в Тверской области, а также на станции Архангельск. Замена угольных котлов на современные электрические системы отопления позволит сократить более 48 тонн выбросов загрязняющих веществ в год в атмосферу, а также исключить трудоемкий процесс доставки и погрузки/выгрузки угля.

На станции Данилов была проведена реконструкция мазутной котельной, ее перевели на работу на газ, было заменено оборудование, проложен газопровод. В результате перехода на более экологичные технологии в год планируется сократить выбросы в объеме 34,8 тонн.

Эксплуатация электро- и газооборудования позволила усовершенствовать процесс работы котельных, сократить расходы на их обслуживание.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»