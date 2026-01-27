Российская марка Tenet намерена продать более 140 тыс. машин в 2026 году

Российская автомобильная марка Tenet, согласно базовому сценарию, хочет продать более 140 тыс. своих кроссоверов. Об этом заявили представители компании на пресс-конференции, передает ТАСС.

«В 2026 году планируем занять более 10% рынка и выйти в топ-3 лидеров»,— рассказал операционный директор Tenet Илья Перминов. По его словам, компания намерена расширить модельный ряд за счет запуска новых моделей, а также укрепить дилерскую сеть.

В первой половине года Tenet рассчитывает начать реализацию кроссовера T9, а также новых версий T4 и модификаций T8. В базовый сценарий компании, в частности, включены рост локального производства на заводе в Калуге, а также снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса.

Tenet был основан в феврале 2025 года «АГР холдингом» и китайской компанией Defetoo. Компания выпускает кроссоверы Tenet T4, Tenet T7 и Tenet T8.