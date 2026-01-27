Мэрия Астрахани требует прекратить строительство ЖК в Трусовском районе

Арбитражном суде Астраханской области в пятницу, 29 января, продолжит рассматривать иск мэрии Астрахани к ООО «Специализированный застройщик АИБ» о прекращении строительства на участке в границах Грановского переулка и ул. Мичурина в Трусовском районе (мкр. Военный городок). Администрация также требует оградить территорию для ограничения доступа к стройке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ЖК началось летом 2025 года без соответствующего разрешения

Фото: «Арбуз» Строительство ЖК началось летом 2025 года без соответствующего разрешения

Фото: «Арбуз»

По данным Росреестра, стройплощадка находится между многоквартирными домами №57 на Грановском переулке и №1 на ул. Молдавской. Площадь земли превышает 8,2 тыс. кв. м. Участок предназначен под многоэтажную жилую застройку. Его кадастровая стоимость составляет 18,9 млн руб.

Строительные работы начались летом прошлого года, сообщал «Арбуз» после обращения жителей микрорайона. Граждане близлежащих домов утверждали, что застройщик начал вбивать сваи, из-за чего в соседних зданиях начали трястись стены. Астраханцы обратились в службу стройнадзора. 27 ноября проверка выявила, что строительство велось без разрешения на возведение жилого дома. Был составлен акт административного правонарушения в отношении СЗ «АИБ», у которого данный участок находится в аренде.

Администрация Астрахани подала иск 5 декабря прошлого года, потребовав остановить строительство и установить забор. Также чиновники ходатайствовали о принятии обеспечительных мер в виде запрета сделок с участком. Однако 8 декабря суд отказался удовлетворять запрос, указав, что земля не является предметом спора, и требования мэрии выходит за рамки предъявленного иска.

ООО «СЗ АИБ» зарегистрировано в декабре 2023 года в Астрахани на ул. Кирова, 84, в помещении 06. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. С сентября 2024 года руководит фирмой Бехруз Герайбеков, он же значится единственным владельцем юрлица. До него компания принадлежала Марине Стукаловой. За 2024 год выручка организации составила 45 млн руб., а чистые убытки — 736 тыс. руб.

Нина Шевченко