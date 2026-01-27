Крымчанина приговорили к 17 годам за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил жителя Крыма к 17 годам в колонии строгого режима за государственную измену. Об этом «Ъ» сообщили в региональном УФСБ.

Согласно материалам дела, житель Сакского района 1972 года рождения самостоятельно стал сотрудничать с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Выполняя задачи куратора, он передавал украинской спецслужбе фото и данные о военных объектах. Помимо этого, он изъял из схрона компоненты самодельной взрывчатки и переместил их в новый тайник, ожидая дальнейших указаний. Сотрудники УФСБ задержали подозреваемого с поличным.

Против крымчанина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Суд Севастополя признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы еще на один год и со штрафом в 400 тыс. руб.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи, передававшего украинской разведке сведения о расположении российских военных, к 14 годам лишения свободы по такому же обвинению.

Александр Дремлюгин, Симферополь