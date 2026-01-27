В Ульяновской области в 2025 году выявлено более 1,4 тыс. нарушений по нацпроектам

По итогам прокурорских проверок в 2025 году в Ульяновской области выявлено более 1,4 тыс. нарушений в реализации национальных проектов, говорится в сообщении прокуратуры Ульяновской области о прошедшем во вторник заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2025 году.

Как отмечает ведомство, в минувшем году «особое внимание уделено вопросам надзорного сопровождения реализации национальных проектов». По итогам соответствующих проверок внесено свыше 600 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 600 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 15 уголовных дел, оспорены сделки на сумму более 225 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск