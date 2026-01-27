«Роскосмос» полностью перенесет производство ракет «Ангара» из Москвы в Омск

Производство ракет-носителей семейства «Ангара» планируется перенести с территории московской площадки Центра Хруничева в Омск. Это позволит снизить себестоимость производства, заявил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

«Перевод постепенный, он частично, кстати, уже сделан, потому что легкая "Ангара" делается в Омске сегодня. И первая, и вторая ступень "Ангары" тяжелой тоже делаются в Омске», — сообщил господин Баранов на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева (цитата по «РИА Новости»). По словам замглавы госкорпорации, в Москве сейчас производят верхние ступени тяжелой «Ангары», а также головные обтекатели и разгонные блоки.

Ранее в мипроме Омской области отмечали, что для обеспечения полного цикла производства, сборки и испытания ракет-носителей «Ангара» на омском ПО «Полет» (филиал космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева в Омске) ведется реконструкция и техническое перевооружение производственных корпусов.

Семейство ракет-носителей «Ангара» — это новейшие российские ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности — от легкого до тяжелого классов (3,5 тонны — «Ангара-1.2.», до 38 тонн — «Ангара-А5В»), сообщается на сайте Центра Хрюничева. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями.

Лолита Белова