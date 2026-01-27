В Казани бывшего судебного пристава обвинили в получении взяток

Бывший судебный пристав-исполнитель Ново-Савиновского районного отдела судебных приставов Казани обвиняется в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2021–2025 годах пристав за незаконное вознаграждение в размере 62 тыс. руб. прекратил исполнительные производства в отношении жителя Казани на сумму свыше 1,6 млн руб.

Кроме того, следствие полагает, что обвиняемый получил еще 23 тыс. руб. за снятие мер принудительного исполнения в отношении сестры должника, планировавшей выезд за границу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Кайдалова