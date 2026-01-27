ЕК подготовит запрет для стран ЕС на закупку ядерного топлива в России

Еврокомиссия после утверждения запрета для стран ЕС на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные меры в отношении ядерного топлива. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время»,— заявила госпожа Итконен, отвечая на вопрос о планах ограничений на поставки ядерного топлива из России (цитата по ТАСС).

Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету поставок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа в ЕС предусмотрен с 30 сентября 2027 года.