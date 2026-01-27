МИД Грузии назвал вступление в ЕС главной внешнеполитической целью

Замглавы МИД Грузии Хатуна Тотладзе заявила, что вступление в Евросоюз остается главной внешнеполитической целью страны. Утверждения о том, что переговоры о евроинтеграции прекращены, она назвала фактически неточными.

«ЕС еще не принял решения об открытии переговоров о вступлении Грузии. Соответственно, нет никаких переговоров, которые можно было бы приостановить»,— заявила Хатуна Тотладзе на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, где обсуждался Национальный доклад Грузии о состоянии защиты прав человека.

После доклада Хатуны Тотладзе представители западных государств раскритиковали грузинские власти за нарушение прав человека в ходе антиправительственных акций протеста.

Грузия, получившая статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, приостановила начало переговорного процесса по вступлению в объединение до 2028 года. Такое решение правящей «Грузинской мечты» вызвало новую волну протестов, которые сопровождались призывами к евроинтеграции. Ираклий Кобахидзе утверждал, что к 2030 году Грузия будет «экономически готова» к вступлению в Евросоюз. В конституции Грузии указано, что все ветви власти обязаны «сделать все возможное для вступления страны в НАТО и ЕС».

Георгий Двали, Тбилиси