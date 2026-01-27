«Зенит» объявил о продлении контракта с Педро до середины 2030 года

Петербургский «Зенит» объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником Педро до конца сезона 2029/2030, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Коллектив поздравил хавбека и выразил уверенность в его дальнейшем прогрессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Сине-бело-голубые поздравляют Педро с новым соглашением, желают не останавливаться на достигнутом, продолжать прогрессировать и побеждать, вызывая искреннюю радость у многочисленной аудитории болельщиков»,— говорится в сообщении.

Бразилец выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 15 млн евро.

Андрей Маркелов