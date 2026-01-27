Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Челябинской области арестовали за пропаганду терроризма в интернете

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, житель региона, являясь сторонником проукраинской идеологии, разместил в Telegram и YouTube в поддержку запрещенной националистической организации информационные материалы, содержавшие признаки призывов к террористической деятельности, публичного оправдания и пропаганды терроризма.

Уголовное дело возбуждено следственным органом УФСБ.

