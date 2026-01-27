Электропоезд между Сызранью и Тольятти запустят 1 мая 2026 года

С 1 января возобновится пригородное железнодорожное сообщение между Сызранью и станцией Жигулевское море в Тольятти. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Таким образом, железнодорожники приступают к первому этапу создания кольцевого движения в регионе. «Данный проект одобрен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и взят в госзаказ. В настоящее время определяются технические параметры для начала реализации маршрута с курсированием двух пар пригородных поездов. При успешной реализации данного маршрута будут рассматриваться технические вопросы организации кольцевого движения»,— рассказал господин Дмитриев.

На данный момент пригородное железнодорожное сообщение отсутствует на участке Сызрань-1 — Жигулевск. После его запуска жители Междуреченска и ряда населенных пунктов правобережной части Ставропольского района будут иметь возможность добраться на электричке до Тольятти и Сызрани.

Андрей Сазонов