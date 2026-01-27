По факту нарушении прав жильцов МКД в Чуфарово Ульяновской области возбудят уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов МКД в поселке Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области, сообщил во вторник Информационный центр СКР.

Как сообщает ИЦ СКР в соцсетях была размещена жалоба жителей из Чуфарово о нарушении прав жильцов многоквартирных домов. «В связи с неисправным состоянием систем отопления и повреждением стеклопакетов в подъездах и жилых помещениях температурный режим не соответствует установленным нормам. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к организации проведения ремонтных работ не принимается», — поясняет ведомство

25 января в соцсетях была опубликована жалоба жителей поселка, в которой говорилось, что «в квартирах температура опускается до 13 градусов», «пенсионеры и семьи с грудными детьми вынуждены обогреваться газовыми конфорками, так как система отопления не работает, окна в подъездах разбиты», «в домах сырость и плесень», но «местная администрация игнорирует проблему, несмотря на то, что жители исправно платят за коммунальные услуги».

На один из таких постов в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах ответила, что дому 60 лет, «двери подъездов деревянные, отопление подъездов отсутствует», а на улице температура опускается ниже минус 35 градусов. И хотя, по ее утверждению, «температура подачи от котельной высокая» и «батареи в квартирах очень горячие», в таких условиях «без дополнительного обогрева более 16-18 градусов температура не поднимается и в других домах». Для поддержания тепла она рекомендовала использовать электрообогреватели и обращаться в региональную Корпорацию развития коммунального комплекса, в компетенции которой вопросы теплоснабжения.

В ИЦ СКР отмечают, что Александр Бастрыкин поручил главе регионального СУ СКР Сергею Михайлову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Андрей Васильев, Ульяновск