«Сотрудники финансовой биржи» обманули нижегородца на 4,5 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода поддался на уговоры мошенников и потерял 4,5 млн руб., часть из которых взял в кредит в банке. По данным полиции, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Аферисты представились нижегородцу «сотрудниками финансовой биржи». Они предложили потерпевшему инвестировать средства в торговые операции на криптовалютной бирже.

Нижегородец поверил «финансистам» и перевел личные и взятые в кредит средства на указанные ему счета.

Андрей Репин