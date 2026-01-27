Прокуратура Прикамья выявила за год более 71 тыс. нарушений
В 2025 году прокуратурой Пермского края выявлено свыше 71,2 тыс. нарушений законодательства, внесено более 13,7 тыс. представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 16,5 тыс. лиц, возбуждено 296 уголовных дел. Такие данные были озвучены на прошедшей коллегии краевой прокуратуры, посвященной итогам работы за прошлый год.
Благодаря проделанной прокурорами работе были защищены права 14,6 тыс. граждан, погашена задолженность по заработной плате в размере 185 млн руб. Более чем 300 педагогическим и медицинским работникам доначислены необходимые выплаты, размер которых превысил 4 млн руб. Особое внимание уделялось надзору за соблюдением прав участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, социально уязвимых категорий населения. Так, участникам СВО произведены региональные выплаты за заключение контрактов и получение ранений на сумму свыше 90 млн руб.
Прокуратурой принимались действенные меры при осуществлении надзора в жилищно-коммунальной сфере. В нормативное состояние приведено более 100 км коммунальных сетей, принято в муниципальную собственность 90 бесхозяйных объектов, свыше 80 объектов переданы на обслуживание в ресурсоснабжающие организации.