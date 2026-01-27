AD: мэр города в Нидерландах скрыл от жителей пролет БПЛА над крупнейшим газовым хабом

Мэр города Оммен Ханс Вромен скрыл от местных жителей инцидент с дронами над крупнейшим газовым хабом Нидерландов близ города. В конце ноября 2025 года над узлом заметили несколько беспилотников, но местные власти решили не комментировать произошедшее, сообщила газета Algemeen Dagblad.

Местные жители сообщали в аварийные службы о БПЛА, замеченных над охраняемой территорией газотранспортной компании Gasunie. На место прибыли полиция и служба безопасности региона. Беспилотники не удалось перехватить или сбить.

Инцидент не был предан огласке по решению Ханса Вромена, что вызвало у жителей Оммена обеспокоенность. В том же месяце беспилотники заметили возле аэропорта Эйндховена и авиабазы Волкел. Одна из местных партий обратилась к господину Вромену с просьбой объяснить, почему тот не прокомментировал налет БПЛА. Тот сослался на ответственность полиции и соображения безопасности.

Gasunie — сырьевая инфраструктурная компания, чья сеть входит в число крупнейших газопроводных сетей высокого давления в Европе. Она управляет большей частью голландской газотранспортной сети и включает в себя более 15 тыс. км газопроводов в Нидерландах и Северной Германии. Как пишет AD, объект Gasunie под Омменом — один из двух ключевых газовых хабов страны. Через эти узлы проходит почти весь природный газ Нидерландов.