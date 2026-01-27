Reuters: Африка стала платить Китаю больше, чем получать от него

Reuters на основе исследования ONE Data сообщил, что за последние 10 лет объем китайских кредитов африканским странам заметно сократился. В то же время выплаты Пекину по действующим долгам ежегодно растут, и сейчас многие африканские государства с низким и средним доходом отправляют КНР больше средств на погашение займов, чем получают новых кредитов. Это изменило роль Китая в судьбе самых бедных стран континента, указывает агентство.

В 2020-2024 годах чистый отток средств из Африки в Китай составил $22,1 млрд. За тот же период выплаты со стороны африканских стран выросли с $31,8 млрд до $45,4 млрд.

«Объемы кредитования сократились, но при этом необходимо обслуживать ранее выданные Китаем кредиты», — рассказал исполнительный директор ONE Data Дэвид Макнейр. Он добавил, что теперь правительствам многих африканских стран становится труднее обеспечивать государственные услуги и инвестиции.