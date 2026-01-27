Прокуратура Татарстана в 2025 году санкционировала арест имущества налоговых должников на сумму около 2 млрд руб. Об этом сообщает Татар-информ.

В Татарстане в 2025 году арестовали имущество налоговых должников на 2 млрд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цифры озвучил прокурор республики Альберт Суяргулов на заседании коллегии ведомства.

По его словам, совместная работа прокуратуры с налоговыми органами позволила обеспечить поступление в бюджет 15 млрд руб. Надзорные органы выявили схемы уклонения от уплаты налогов, деятельность «технических» и «транзитных» компаний, факты незаконного получения налоговых вычетов и обналичивания денежных средств.

В прокуратуре уточнили, что за этот период было наложено 500 арестов на имущество должников на общую сумму 2 млрд руб.

Анна Кайдалова