СКР начал проверку из-за точечной застройки в Волгограде после обращения жителей

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в Волгограде по факту возможного нарушения прав граждан при планируемом строительстве нового многоквартирного дома. Речь идет о возведении четвертого корпуса в районе жилого комплекса «Адмиралтейский» на юге города, которое, по мнению жителей существующих домов, приведет к грубому нарушению градостроительных, пожарных и санитарных норм. Об этом сообщили в в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоградцы полагают, что строительство нового дома нарушает градостроительные, пожарные и санитарные нормы

Фото: t.me / babushkin30 Волгоградцы полагают, что строительство нового дома нарушает градостроительные, пожарные и санитарные нормы

Фото: t.me / babushkin30

Волгоградцы обратились с видеообращением к господину Бастрыкину и губернатору Андрею Бочарову, в котором указали на проблемы, связанные с разрешением на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Жители указывают, что застройка сократит расстояние между зданиями до 36,5 м при норме в 50 м. Также они отмечают, что все их предыдущие жалобы в местные органы власти результата не дали.

Волгоградский департамент градостроительства прокомментировал V1.RU, что разрешение на стройку еще не выдано, а проект должен пройти обязательную экспертизу на соответствие регламентам. Также издание отмечает, что жители «Адмиралтейского» уже сталкивались с проблемами — ранее они были обманутыми дольщиками и выходили на митинги.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову организовать процессуальную проверку, ход которой будет контролировать центральный аппарат.

Нина Шевченко