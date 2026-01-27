Нижегородский ученый нашел ответ к задаче, которая считалась нерешаемой 190 лет
Ученый из Нижнего Новгорода, старший научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Иван Ремизов смог вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем.
Фото: НИУ ВШЭ
Как сообщили в пресс-службе Высшей школы экономики, полученный ученым результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Речь идет о решении дифференциальных уравнений второго порядка, которые описывают различные процессы — от колебаний маятника и сигналов в электросетях до движения планет.
«Именно здесь исследователи зашли в тупик. В 1834 году французский математик Жозеф Лиувилль показал, что невозможно выразить решение такого уравнения через его коэффициенты, используя стандартный набор действий: сложение и вычитание, умножение и деление, а также элементарные функции, такие как корни, логарифмы, синус, косинус и интегралы. С тех пор в математическом сообществе укоренилось мнение, что общей формулы для их решения нет и быть не может»,— говорится в сообщении ВШЭ.
Иван Ремизов впервые представил решение обыкновенного дифференциального уравнения в виде формулы, аналогичной интегралам Ричарда Фейнмана, с помощью которых описывают движение квантовых частиц.
«То, что раньше работало для квантовой механики, теперь применимо к классическим задачам»,— говорится в сообщении ВШЭ.