Интерес к агрегаторам ИИ в 2025 году вырос более чем в пять раз, выяснили аналитики Yota. Пик использования нейросетей пришелся на август, сентябрь и октябрь. Агрегатор нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждой из них, и упрощают генерацию контента для работы, учебы и творчества. По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов: Москвы (14%), Санкт-Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Самая активная возрастная группа — от 26 до 35 лет.

OpenAI намерена продавать рекламу в ChatGPT по цене в $60 за тысячу просмотров, сообщает издание The Information со ссылкой на источники. Это втрое дороже обычной стоимости рекламы в соцсети Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Первая реклама в чат-боте должна появиться уже в ближайшие недели.

Компания Exeed объявила о выводе на российский рынок кроссовера TXL в двух новых комплектациях. В исполнениях Prestige и Flagship автомобили 2025 модельного года получили систему дистанционного управления функциями со смартфона. Число комплектаций Exeed TXL расширилось до шести.