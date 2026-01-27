Под Иркутском в ДТП пострадали 11 пассажиров микроавтобуса

В Иркутской области на 123-м км федеральной трассы «Байкал» произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, перевозившего пассажиров из Иркутска в Улан-Удэ. 11 человек доставлены в больницу, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пять пострадавших госпитализированы в Слюдянскую районную больницу, в том числе один — в тяжелом состоянии. Еще три направлены на амбулаторное лечение. «С остальными медики еще работают»,— добавил губернатор. По информации региональной Госавтоинспекции, медицинская помощь понадобилась также водителю микроавтобуса. На месте ДТП в районе села Мангутай движение по федеральной трассе осуществляется в реверсивном режиме.

По факту ДТП следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Областная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, а также контролирует ход расследования уголовного дела.

Влад Никифоров, Иркутск