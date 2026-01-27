Вылов рыбы в Астраханской области сократился на 7% из-за низкого паводка

В 2025 году в Астраханской области выловили 31,7 тыс. тонн рыбы, что на 7% меньше, чем в предыдущем году, когда добыча составила 34,1 тыс. тонн. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области в 2025 году снизился вылов рыбы до 31,7 тыс. тонн

Фото: Минсельхоз Астраханской области В Астраханской области в 2025 году снизился вылов рыбы до 31,7 тыс. тонн

Фото: Минсельхоз Астраханской области

Снижение объемов вылова связано с низким и коротким весенним паводком, который негативно сказался на рыбном хозяйстве. Из-за неблагоприятных погодных условий промышленные рыболовные организации начали работу в Каспийском море лишь в середине марта, а в реках — в начале апреля.

Снижение улова наблюдается уже несколько лет: в 2024 году он сократился на 5,6%, в 2023 году — на 6% по сравнению с предыдущим годом. Причинами стали ухудшение экологической ситуации, неподходящий график водопользования во время нереста и рост числа рыбаков-любителей.

Разрешенный объем вылова в регионе в последние годы составляет 53 тыс. тонн. На 2026 год этот лимит сохранен. Промышленный вылов разрешен 52 организациям, основные зоны лова — Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский районы.

Марина Окорокова