Саратовский минстрой утвердил генплан Балакова

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин подписал приказ об утверждении генерального плана Балакова. Документ определит развитие города на долгосрочную перспективу.

Фото: администрация Балаковского района Приказ об утверждении генплана Балакова подписали в минстрое

Как отметила главный архитектор области Анастасия Пузанова, проект направлен на развитие города и рост его численности за счет системного планирования в ключевых сферах: экономике, транспорте, социальной и инженерной инфраструктуре, экологии и туризме.

Документ прошел все установленные законом процедуры, включая общественные обсуждения, согласование с Минэкономразвития РФ и правительством Саратовской области, а также получил одобрение прокуратуры региона после правовой и антикоррупционной экспертиз.

В основные задачи нового генплана включили уточнение границ населенного пункта и местоположения объектов различного значения, актуализацию решений по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. Также документ будет определять зоны для комплексного развития территорий и установление требований к архитектурному облику застройки. Помимо этого, в цели генплана включили создание условий для привлечения инвестиций за счет более гибких правил землепользования.

Разработчиком документа выступил омский институт «Град», выбранный по итогам конкурса. Генплан вступает в силу после официальной публикации и будет размещен в государственной информационной системе.

