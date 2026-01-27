Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущей Ники Ганич

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова поддержки родным, близким и коллегам Ники Ганич — актрисы, телеведущей, журналиста и автора гастрономических путеводителей, ушедшей из жизни 25 января в возрасте 59 лет.

В своем обращении глава региона подчеркнул, что лично знал Ганич как человека исключительной энергии и преданности своей работе. Особые слова благодарности он адресовал ее проекту «География на вкус — Ленинградская область», который стал для тысяч людей не просто путеводителем, а искренним и живым рассказом о регионе, его жителях, традициях и местной кухне.

По словам господина Дрозденко, благодаря труду Ники Ганич многие открыли для себя Ленинградскую область с новой, гастрономической стороны. Память о телеведущей, по мнению губернатора, будет жить в ее книгах, телепрограммах и в сердцах всех, кому посчастливилось с ней познакомиться.

Андрей Маркелов