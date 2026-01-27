До 2027 года в Башкирии хотят отремонтировать 78 школ, детсадов и колледжей

В Башкирии до 2027 года планируется отремонтировать еще 78 школ, детских садов и колледжей, сообщил на заседании правительства республики премьер-министр Андрей Назаров.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин добавил, что сейчас идет капитальный ремонт 53 образовательных объектов в 24 районах и городах, стоимость работ составляет около 3,6 млрд руб., в том числе 3,2 млрд руб. из федерального фонда. Деньги выделяются в рамках национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья», «Профессионалитет».

На сегодня республика нашла подрядчиков для 80% из 53 ремонтируемых зданий.

Всего, по словам Андрея Назарова, с 2022 года в республике отремонтировано и оснащено 181 здание школ, в том числе 39 — в 2025 году. Также в прошлом году открылись после ремонта по два детских сада и колледжа.

Майя Иванова